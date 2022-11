Inter, il motore dei tuoi successi è il centrocampo (con o senza Brozovic)

Alla base dei successi di quest’inizio di stagione dell’Inter c’è nello specifico un reparto: il centrocampo. I 3 protagonisti nel mezzo del campo funzionano e vanno oltre le assenze, tra cui quella fondamentale di Marcelo Brozovic.

GOLEADOR – Il centrocampo è il motore dell’Inter e il motivo principale dei suoi successi di questa stagione. Proprio dai tempi di Luciano Spalletti non arriva un contributo in termini di gol così ampio. L’assenza di Marcelo Brozovic non ha portato i problemi che erano previsti e l’Inter ha ottenuto così la qualificazione agli Ottavi di Finale di Champions League e recuperato diversi punti alle avversarie in Serie A. La scelta di Inzaghi di affidarsi a Hakan Calhanoglu da regista ha portato solo vantaggi e ora la difficoltà nella concorrenza sarà ardua. Da questo nuovo modo di giocare dell’Inter ne hanno giovato pienamente i centrocampisti. Nicolò Barella ha siglato 6 gol e 5 assist e mai aveva contribuito così tanto in zona offensiva nella sua carriera. Henrikh Mkhitaryan ha segnato la rete del vantaggio finale contro la Fiorentina e ha dato il via alle danze nella più importante partita della stagione, contro il Viktoria Plzen. Calhanoglu ha giganteggiato a centrocampo, arricchendo le sue prestazioni con 3 gol e 5 assist.

Inter, come tornerà Brozovic?

LUCE – Finalmente Marcelo Brozovic sta per rivedere la luce. Nell’esordio ai Mondiali della Croazia contro il Marocco il giocatore dell’Inter partirà da titolare. Manca per lui un match da 90 minuti dalla trasferta di Udine del 18 settembre. Simone Inzaghi è riuscito a trovare una soluzione alla sua assenza, ma non bisogna dimenticare il ruolo del croato nell’Inter degli ultimi anni. In questi ultimi mesi la squadra nerazzurra è dipesa troppo dalle prestazioni di Nicolò Barella, che non sempre dimostra continuità. Re-inserire Brozovic in regia, spostare Calhanoglu più avanti e lasciare spazio di inserimento al centrocampista italiano potrebbe essere la soluzione giusta da gennaio. Fino ad ora i gol subiti sono stati troppi, perciò Inzaghi dovrà anche trovare il modo di rendere la squadra più equilibrata (vedi articolo). Nel mezzo del campo c’è bisogno di sostanza e Marcelo Brozovic è sicuramente l’uomo giusto per risolvere il problema.