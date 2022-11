Inzaghi al lavoro sulla fase difensiva: un vantaggio durante la sosta

Il più grande problema mostrato dall’Inter nella prima parte di stagione è sicuramente la tenuta difensiva. Simone Inzaghi ora ha però un vantaggio: durante la sosta, infatti, avrà a disposizione quasi tutti i suoi giocatori difensivi e di fascia. Potendo così lavorare a lungo sui meccanismi necessari per migliorare.

FASE DIFENSIVA – Simone Inzaghi ha un vantaggio durante la sosta per il Mondiale. Quello di potersi concentrare sulla fase difensiva, grande tallone d’Achille dell’Inter in questa prima parte di stagione. La fortuna del tecnico nerazzurro, infatti, è quella di avere a disposizione praticamente tutta la difesa titolare, i giocatori di fascia e il centrocampo che ha giocato titolare in queste ultime gare. Inzaghi potrà infatti lavorare al completo con Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Milan Skriniar, Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Oltre chiaramente alle riserve Robin Gosens, Matteo Darmian e Raoul Bellanova. A mancare saranno solo Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij.

TUTTI AL LAVORO – Insomma, Simone Inzaghi ha una grande occasione e un grande lasso di tempo per potersi concentrare su tutto ciò che non ha funzionato e che ha portato a subire una vera e propria valanga di gol. Fin troppi, considerando il livello dell’Inter e gli obiettivi per cui la squadra può e deve competere. Meccanismi che Inzaghi proverà anche nelle amichevoli in programma a dicembre (vedi articolo). Con il ritorno in porta anche di Samir Handanovic, visti gli impegni di André Onana al Mondiale. Nella seconda parte di stagione è obbligatorio diminuire le reti subite. Di molto.