Inter e la difesa del futuro. Ecco come Inzaghi vuole il nuovo reparto – CdS

L’Inter lavora in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi e la dirigenza hanno deciso quale sarà la strategia da tenere. E il tecnico getta le basi per la nuova difesa del futuro nerazzurro.

VOLONTA’ – L’Inter sta lavorando per la prossima stagione attraverso anche il calciomercato. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha chiesto rinforzi e ha un’idea precisa su come dovrà essere la difesa del futuro nerazzurro. Bastoni è con il piede in partenza e questo porterebbe inevitabilmente all’arrivo di un altro difensore (Bremer) anche se si preferisce sempre mancino. In questo caso sarebbe difficile lasciar partire anche de Vrij con Skriniar sempre più vicino al rinnovo. L’obiettivo dell’Inter dunque qual è? Avere 4 centrali difensivi intercambiabili più D’Ambrosio e un giovane da far crescere.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti