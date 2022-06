Inter, domanda lecita: con Onana in campo chi sarà il nuovo capitano?

L’Inter pensa alla prossima stagione con qualche trattativa in corso per il calciomercato e una base solida da cui ripartire. Una domanda sorge spontanea però: se Onana diventerà il titolare, chi sarà il nuovo capitano?

FASCIA – E’ una domanda che può essere banale, perché i veri leader in campo o nello spogliatoio non hanno bisogno della fascia da capitano. Ma con Samir Handanovic che si giocherà il posto con Andre Onana, c’è il rischio che il reale capitano nerazzurro sieda in panchina. Dunque Simone Inzaghi, nella sua rosa, deve individuare chi potrà essere l’erede della fascia del portiere nerazzurro. Tanti nomi certo: Brozovic lo ha già fatto, Barella potrebbe essere un leader carismatico ma anche e soprattuto Skriniar, con la sua leadership e la sua grinta, potrebbe essere un candidato vero. Tanti nomi dunque nel calderone del toto fascia.