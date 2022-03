Inter, dal Sassuolo al Torino: due sfide senza Brozovic. La difesa reggerà?

L’Inter è pronta ad affrontare il Torino questa sera. Per la seconda volta in poche partite non ci sarà Marcelo Brozovic in campo. Il croato non ha recuperato e, proprio come contro il Sassuolo, l’Inter dovrà farne a meno. La difesa reggerà?

SOLIDITA’ – L’Inter non prende gol dalla sfida contro il Sassuolo, più di 400 minuti fa. In quella partita non c’era però Marcelo Brozovic, proprio come oggi. In più, contro il Torino, non ci sarà anche Stefan de Vrij. L’Inter riuscirà dunque a mantenere la solidità dietro? Contro i granata è fondamentale. La squadra di Ivan Juric infatti, se dovesse trovare il gol del vantaggio, potrebbe chiudersi dietro e non concedere spazi alla squadra di Inzaghi. Uno scenario, il peggiore, che non si deve presentare. Senza Brozovic, ovvero schermo davanti alla difesa, servirà trovare soluzioni alternative per bloccare i pericoli.