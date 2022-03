Baiocchini: «Milan, rischiato ma vinto! Inter peggio dello scorso anno»

L’Inter ha vinto contro la Salernitana e poi contro il Liverpool. I nerazzurri ora devono vincere contro il Torino per tenere il passo del Milan vincente ieri 1-0 contro l’Empoli. Ecco il pensiero di Manuele Baiocchini a Sky Sport.

SFIDA – L’Inter deve vincere questa sera in trasferta contro il Torino. Manuele Baiocchini a Sky Sport analizza il momento delle due squadre milanesi con anche il cammino che le attende. «Il Milan ha rischiato, Maignan ha salvato il risultato. Ha tenuto in equilibrio una partita con l’Empoli che gioca bene e fa giocare male gli avversari. Il Milan ha 9 partite in cui affronterà 7 squadre della parte destra della classifica, 7 abbordabili e 2 partite complicate con Lazio e Atalanta. La corsa del Milan è una corsa migliore poi l’Inter che va peggio dell’anno scorso è ovviamente un fattore d’aiuto».