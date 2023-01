Inter, cosa significa il dominio del Napoli sulla Juventus? Diversi obiettivi

Il Napoli nella serata del 13 gennaio ha vinto e dominato in modo indiscutibile contro la Juventus del tanto criticato Massimiliano Allegri. Quali possono essere le ripercussioni sulla stagione dell’Inter? Obiettivi da aggiornare.

DOMINIO – In questa stagione la Serie A sembra un campionato senza alcuna storia. Il Napoli continua a vincere e domina indiscutibilmente a quota 47, con 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. L’Inter è distante 13 lunghezze, la rimonta sembra ora ancora più difficile. I partenopei hanno demolito la Juventus ieri sera, hanno passeggiato sulle ceneri di una squadra in totale confusione segnando 5 reti e non soffrendo mai gli avversari. Una difesa da 7 gol subiti in campionato è caduta e il simbolo di questa umiliazione è stato Gleison Bremer, oggetto di mercato in estate per l’Inter. La vittoria del Napoli genera conseguenze ovvie per la squadra nerazzurra. Lo stop a Monza per Simone Inzaghi ora è un forte rimpianto.

Inter, vetta distante

CONSEGUENZE – L’Inter ha ricominciato a gennaio con un incredibile successo con il Napoli. Simone Inzaghi ha sorpreso Luciano Spalletti e lo ha fermato per la prima volta in stagione. Edin Dzeko ha condannato i partenopei e ridato speranze Scudetto ai nerazzurri, che ora però sembrano nuovamente tramontate. Il pari di Monza e il dominio del Napoli sulla Juventus sono simili a serie ipoteche sulle possibilità di lottare per il vertice. La distanza non è indifferente, gli azzurri non si placano e pensare che possano perdere potenzialmente 10 punti è utopico. L’obiettivo minimo rimane qualificarsi in Champions League per far respirare le casse e continuare ad essere protagonisti in Europa. Per lo Scudetto, la prospettiva deve cambiare rispetto a inizio stagione. Pensare partita per partita, guardare al proprio “orto” e sperare che si possano recuperare punti dalla vetta. L’aspetto positivo è che questa sera l’Inter potrebbe agganciare con un successo nuovamente la Juventus, autentica delusione del weekend.