Thuram, Inter non molla la presa nonostante il Chelsea. Intanto il suo allenatore chiude

L’Inter osserva sempre la situazione legata al futuro di Marcus Thuram, obiettivo concreto per l’attacco che però piace tanto al Chelsea. Il suo allenatore, però, ha chiuso le porte per questa stagione.

NO A GENNAIO – Marcus Thuram resta un obiettivo concreto per l’attacco dell’Inter. Il francese è in scadenza con il Borussia Monchengladbach e piace tanto anche al Chelsea, che vorrebbe ingaggiarlo già a gennaio. Il suo allenatore, Daniel Farke, ha però chiuso le porte al mercato di gennaio (vedi QUI le sue dichiarazioni). Discorso probabilmente rinviato a giugno, quando il calciatore avrà la possibilità di scegliere autonomamente la sua prossima destinazione, in base soprattutto al progetto tecnico che gli verrà proposto (e soprattutto la possibilità di giocare titolare).