Inter, contro il Milan c’è da superare un ostacolo: il suo muro difensivo

L’Inter ha archiviato agevolmente la pratica Spezia battendo i bianconeri 1-3 in trasferta. Ora c’è la Pasqua ma poi subito il derby di ritorno di Coppa Italia con il Milan martedì. E contro i rossoneri c’è un ostacolo non da sottovalutare.

SOLIDITA’ – L’Inter ha vinto 3-1 contro lo Spezia ed è rimasta in scia del Milan in attesa del recupero contro il Bologna. Intanto martedì c’è il derby contro il Milan in Coppa Italia e i nerazzurri vogliono vincere in tutti i modi ma ci sarà da superare la solidità difensiva della squadra di Pioli. Il Milan dietro non prende più gol con Maignan che ha raccolto il pallone in fondo al sacco l’ultima volta contro l’Udinese nel febbraio scorso. Per Maignan è il settimo clean sheet consecutivo comprendendo anche la CoppaItalia d’andata.