Dionisi sbotta: «Nostri giovani? Non meritano ‘titoloni’ per un mezzo campionato»

L’Inter ha vinto ieri la gara di apertura della 33′ giornata di Serie A battendo 3-1 lo Spezia. Oggi si è giocata Cagliari-Sassuolo alle 12:30 (vedi report) con il Cagliari che ha vinto 1-0. Ecco le parole di Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi.

TITOLI – L’Inter ha vinto e ha aperto la 33′ giornata di campionato. Intanto oggi è caduto il Sassuolo dei giovani di Dionisi con il tecnico dei neroverdi che ha parlato nei post partita ai microfoni di Sky sbottando un po’ sulle tanti voci intorno ai suoi gioielli. «Responsabilità è mia, il risultato del Cagliari è arrivato per demerito nostro, non me ne voglia il Cagliari, non si può tenere palla senza mai calciare in porta. La responsabilità è mia perché il possesso ci ha permesso di vincere alcune partite e se dovessimo giocare per difenderci, giocheremmo in maniera diversa. Siamo una squadra invece volta all’attacco e non incidiamo, sono stufo di questo. Il Cagliari ha fatto la sua partita e ha meritato il risultato almeno per l’atteggiamento. Quanto incide il mercato? Mah, sinceramente fa arrabbiare questa situazione con molti calciatori sulle prime pagine perché sono ragazzi giovani e hanno ampi meriti. Spesso si parla anche a proposito e io, allenatore, devo anche gestirli. I nostri giovani stanno giocando, dovrei smettere di farli giocare? Magari così ne parlano meno. Tenere palla senza attaccare non si vincono le partite, noi giochiamo con 4 attaccanti e spesso non gli arriva la palla e spesso non tiriamo. Scamacca? Poteva far meglio ma è giovane e sta trovando continuità e numeri ma lui come altri non merita i titoli che tutti scrivono. Non può bastare un mezzo campionato. Sono in un ascensore, salgono e scendono».