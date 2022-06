Inter, con Udogie adesso gli esterni sono troppi: Indizio di mercato (in uscita)?

Inter grande protagonista del mercato estivo, ogni giorno non solo nomi nuovi, ma nuovi incontri con tanti giocatori diversi. In questi minuti anche l’agente di Destiny Udogie sta incontrando l’Inter (vedi articolo). Con lui però i nomi per gli esterni cominciano a diventare troppi, nuovo indizio di mercato?

INDIZIO DI MERCATO – In attesa di conoscere l’esito dell’incontro tra l’Inter e l’entourage di Destiny Udogie, la dirigenza è sempre più intenzionata nel voler mettere subito a disposizione del mister una squadra competitiva. L’intenzione dell’Inter è chiaramente quella di sostituire Ivan Perisic non solo numericamente, ma anche qualitativamente. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di Simone Inzaghi tante valide alternative ai due titolari Robin Gosens e Denzel Dumfries. Proprio su quest’ultimo, però, bisogna aprire una parentesi a parte. Gli esterni trattati dall’Inter ora cominciano ad essere troppi: Raoul Bellanova, nonostante la frenata sulla trattativa, resta il preferito dalla dirigenza. Da segnalare anche l’incontro, settimana scorsa, con l’agente di Andrea Cambiaso di proprietà del Genoa. Difficilmente la dirigenza nerazzurra metterà a segno tutti questi colpi, considerando la presenza già dei sopraccitati Gosens e Dumfries, senza dimenticare Matteo Darmian e Valentino Lazaro (probabilmente sarà ceduto ancora in prestito o a titolo definitivo). Possibile che nelle intenzioni della dirigenza nerazzurra c’è la volontà di coprirsi qualora dovesse arrivare un’offerta concreta per lo stesso Dumfries. Ricordiamo che l’ex PSV piace soprattutto al Manchester United.