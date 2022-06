Udogie, iniziato adesso l’incontro in sede tra l’Inter e il suo agente – Sky

Confermato l’incontro tra l’agente di Udogie e l’Inter (vedi articolo). Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’entourage dell’esterno è arrivato proprio in questi minuti in sede per incontrare la dirigenza nerazzurra.

L’INCONTRO – L’Inter dopo aver incontrato lunedì l’agente di Raoul Bellanova, in questi minuti ha ricevuto in sede l’entourage di Udogie. Il club segue da tempo il ragazzo ed è a lavoro per capire le condizioni di un possibile trasferimento. Seguiranno aggiornamenti già nei prossimi minuti.

Fonte: Sky Sport