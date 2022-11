Inter, con la Juventus torna il panico dopo aver subito gol: un dato

Juventus-Inter ha visto di nuovo i nerazzurri andare in crisi mentale dopo aver subito gol. Con un dato che evidenzia questo problema.

RITORNO AL PASSATO – Juventus-Inter ha visto una regressione chiara dei nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi nella serata di Torino sono improvvisamente tornati a un mesetto fa. Quando erano in crisi tecnica, ma soprattutto mentale. Con una preoccupante tendenza a sparire dal campo al primo evento avverso. Specialmente nei gol subiti. Pensate al derby e alla sfida con la Roma. Con la Juventus è tornato a succedere.

GOL E CRISI – Il gol di Rabiot ha chiaramente cambiato l’andamento della gara. Da quel momento i nerazzurri hanno perso fiducia, si sono innervositi e hanno aumentato le imprecisioni. In attacco e in difesa. C’è un dato che fa capire il momento di difficoltà dell’Inter. Il report della Lega Serie A mostra il possesso palla delle squadre espresso in minuti, diviso per i vari momenti della partita. Questo è quello di Juventus-Inter:

I numeri dell’Inter sono quelli in azzurro. E c’è un dato evidentemente diverso dagli altri: il possesso tra il sedicesimo e il trentesimo del secondo tempo. In quel quarto d’ora gli uomini di Inzaghi praticamente non sono riusciti a tenere palla. Il gol di Rabiot è arrivato prima, e ha messo il tarlo nella testa dei giocatori. Così sono tornati i vecchi fantasmi.