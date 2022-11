VIDEO – Inzaghi: «Sconfitta che fa male, grande errore nel primo tempo!»

Simone Inzaghi intervistato da Inter TV è rammaricato per il risultato di Juventus-Inter, soprattutto per il peso specifico della partita considerando lo scontro diretto ma soprattutto ai fini della classifica di Serie A. Si complica la situazione per i nerazzurri in vista della volata scudetto, con il Napoli distante dieci punti in classifica. Il tecnico nerazzurro sottolinea soprattutto gli errori commessi nel primo tempo con le tante occasioni non concretizzate dai suoi giocatori.

Fonte: Canale YouTube [Inter]