Inter, col Barcellona serve una prova di squadra: attenzione e personalità

L’Inter a Barcellona affronterà una prova dura di questo difficile inizio di stagione. E per superarla servirà una prova di squadra, di personalità.

TRASFERTA FONDAMENTALE – L’Inter in Champions League si trova ad affrontare la trasferta più difficile dell’anno. L’impegno a Barcellona è di quelli di portata storica. E può risultare fondamentale per il passaggio del turno. Insomma, per resistere alle prevedibili ondate catalane servirà una prova di squadra. Da gruppo unito. Sulla scia della vittoria arrivata a Milano.

ANDATA COME BASE – I semi gettati appena una settimana fa serve abbiano già regalato dei frutti. L’Inter a San Siro contro l’avversario forse più difficile si è ritrovata come squadra. Non una gara spettacolare, spregiudicata, ma una vittoria di sacrificio, di corsa, di supporto costante ai compagni. Una vittoria di gruppo. Indispensabile appunto come base per la trasferta al Camp Nou.

PROVA DI SQUADRA – Per fare risultato in Catalogna servirà una prova collettiva, di squadra. Capace di soffrire, ma con un’idea per vincere. Servirà attenzione generale, ai movimenti e ai dettagli. Soprattutto personalità, per trovare anche in trasferta quelle giocate indispensabili a riprendere fiato e instillare un po’ di preoccupazione nella testa degli uomini di Xavi. Servirà un altro passo avanti della “nuova” Inter nata proprio contro il Barcellona. Per continuare sulla nuova via appena trovata.