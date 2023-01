Inter, coi contratti in scadenza c’è un problema di fascia all’orizzonte

Guardando alle scadenze dei giocatori dell’Inter a giugno 2023, si può notare un problema per la fascia di capitano dietro a Brozovic.

QUESTIONE DI FASCIA – L’Inter ha diversi giocatori in scadenza a giugno 2023. Lasciando da parte per una volta la questione tecnica, questo fatto comporta un altro problema. Legato alla fascia. Non intesa come quella del campo, ma quella di capitano. Se infatti il titolare della fascia al braccio è Brozovic, che non è in scadenza, il problema sono le sue alternative.

GERARCHIE – Andando a scalare infatti si fa in fretta a capire che tutte le principali opzioni dietro al croato sono in scadenza. Il primo è proprio colui che sta vestendo la fascia in questo periodo. Con Brozovic infortunato, il capitano dell’Inter è Skriniar. Sulla cui situazione non serve aggiungere nulla. Ma anche gli altri due vice capitani principali sono in scadenza.

EX CAPITANI – Parliamo di due riserve ormai fisse, ma lo stesso sono gli unici giocatori ad aver già vestito la fascia. Il primo è ovviamente quello da cui Brozovic ha ereditato i gradi. Vale a dire Handanovic. Il secondo è un altro giocatore di lungo, lunghissimo corso nerazzurro come D’Ambrosio. Tre vice capitani, tutti e tre in scadenza. Come sarà la gerarchia del prossimo anno?