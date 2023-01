L’Udinese ritorna al successo: decide una rete nel finale. Sampdoria KO

L’Udinese vince 0-1 sul campo della Sampdoria. Decisiva una rete nel finale per i ragazzi di Sottil, che ritrova il successo. Squadra di Stankovic in caduta libera

DI MISURA − Partita molto equilibrata a Marassi tra Sampdoria e Udinese sotto il segno del dolce ricordo a Gianluca Vialli (meraviglioso l’omaggio della curva doriana per l’ex calciatore scomparso). In campo domina inizialmente tanto tatticismo con due squadre alla ricerca di punti. Pericolosa la Sampdoria prima con Djuricic e poi con Gabbiadini. In entrambi in casi, manca la precisione sotto porta. L’Udinese si fa vedere soprattutto nel finale con una potenziale occasione per Samardzic che sul più bello stecca di destro. Nella ripresa, il canovaccio non cambia. All’ora di gioco è ancora la Sampdoria ad avvicinarsi al gol del vantaggio con Rolando Vieira che dalla lunetta dell’area di rigore spara in curva nord. Gol sbagliato gol subito: minuto 87 azione insistita dei bianconeri, palla in mezzo per Ehizibue che sul secondo palo trafigge Audero.