Inter tra Champions League, Serie A e Coppa Italia: ecco tutte le partite

L’Inter di Inzaghi è pronta a iniziare un mese di maggio ricco di impegni. Uno più difficile e importante dell’altro, come dimostrato dal calendario completo. La squadra nerazzurra, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, è ancora protagonista in tutte le competizioni stagionali

MESE PIÙ CHE DECISIVO – L’Inter si appresta a vivere un mese di maggio molto intenso, unica tra le grandi a essere in corsa su tre fronti: Champions League, Serie A e Coppa Italia. È essenziale proseguire sulla scia di prestazioni e risultati delle ultime giornate di campionato. L’unico modo possibile per provare a centrare tutti gli obiettivi ancora a disposizione dei ragazzi di Simone Inzaghi. Non sarà facile ma – arrivati a questo punto della stagione – bisogna fare un ultimo sforzo per provare a regalare ai tifosi vittorie, piazzamenti e trofei, per chiudere l’annata in maniera memorabile.

Non solo Europa per l’Inter: gli impegni italiani

PIAZZAMENTO IN SERIE A – Risalire posizioni in classifica e terminare nelle prime quattro in campionato. L’Inter deve proseguire il trend di prestazioni e risultati registrati nelle ultime due giornate, battendo l’Empoli al “Castellani” e la Lazio al “Meazza”. Le prossime due trasferte, al “Bentegodi” di Verona e allo Stadio “Olimpico” contro la Roma, sono tappe fondamentali verso la corsa Champions League, obiettivo imprescindibile per i colori nerazzurri nel proseguire il percorso di crescita. Successivamente, nelle ultime quattro gare in massima serie, i ragazzi di Inzaghi se la dovranno vedere in casa contro Sassuolo e Atalanta, in trasferta con Napoli e Torino. Un calendario non semplice ma indubbiamente alla portata, per centrare l’obiettivo della qualificazione europea.

FINALE DI COPPA ITALIA – L’ultimo atto della coppa nazionale, in programma contro la Fiorentina il prossimo 24 maggio e come sempre allo Stadio “Olimpico” di Roma, è un appuntamento assolutamente da non trascurare. Conquistare il maggior numero di trofei fa parte del DNA nerazzurro. Nella finale della competizione contro i viola guidati da Vincenzo Italiano, l’Inter è l’indiscussa favorita (leggi qui tutte le informazioni sulla sfida), a condizione di non distrarsi. Di fronte troverà una formazione tornata a disputare una finale dal 2014, vogliosa dunque di fare bene a distanza di nove anni. Per l’Inter sarebbe il bis dopo l’11 maggio del 2022 contro la Juventus, oltre che nono sigillo nerazzurro nel palmarès della Coppa Italia.