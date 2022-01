Inter, attaccanti spuntati ma un record: 20 marcatori diversi

L’Inter ha vinto 3-2 contro l’Empoli ieri con i nerazzurri volati ai quarti di finale di Coppa Italia. A firmare il gol vittoria ci ha pensato Stefano Sensi ai supplementari con l’Inter che ora ha un record tutto suo nei top-5 campionati europei.

RECORD – Come detto l’Inter ci ha messo 120 minuti per piegare l’Empoli e volare ai quarti di finale. Preziosissimo il primo gol stagionale di Sensi che, nonostante un piede e mezzo alla Sampdoria, è sceso in campo e regalato il passaggio del turno. Il gol del numero 12 è prezioso anche per aggiornare i marcatori stagionali della squadra di Simone Inzaghi. Secondo quanto raccolto da Opta infatti, Sensi è il 20esimo marcatore diverso in stagione, più di ogni altra squadra dei cinque grandi campionati europei considerando tutte le competizioni. Dunque, se è vero che gli attaccanti sono un po’ spuntati e con le cartucce bagnate, i nerazzurri hanno nella forza del gruppo l’arma in più.