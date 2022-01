Venezia, dietrofront sui contagi: annunciato un altro positivo prima dell’Inter

Era uscita l’indiscrezione che dava i casi di positività al Covid-19 nel Venezia scesi di due, entrambi calciatori (vedi articolo). La sfida con l’Inter di sabato dunque sembrava sempre più vicina al disputarsi. Poco fa però la squadra veneta ha comunicato un nuovo positivo.

COMUNICATO – Non sembra esserci pace per il Venezia. La squadra veneta infatti, dopo i 14 casi di positività al Covid-19 (8 calciatori, 6 del gruppo squadra), ha comunicato un nuovo positivo tramite una nota ufficiale. «Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi già precedentemente comunicati, durante i test tampone odierni è emersa una ulteriore nuova positività al Covid 19. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato posto in isolamento secondo le attuali normative e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario». L’indiscrezione dunque della notizia di due possibili negativi è smentita? Intanto il totale sale 15.