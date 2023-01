Inter-Atalanta, Lookman è la minaccia numero uno per Inzaghi

Ademola Lookman è tra le sorprese di questa stagione di Serie A. L’attaccante nigeriano è infatti al secondo posto nella classifica mercatori dietro a Osimhen.

SORPRESA – Ademola Lookman è una sorpresa per molti. Non per chi ha seguito la sua carriera, dove è rimbalzato più volte tra Inghilterra e Germania. Martedì affronterà l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia, ed è la minaccia numero uno dell’Atalanta. In stagione sono infatti 14 i gol segnati in tutte le competizioni. Due di questi proprio in Coppa Italia, gli altri dodici in Serie A. Un impatto devastante quello del nigeriano che si è preso subito il palcoscenico.

CARRIERA – Lookman inizia la sua carriera al Charlton, trampolino per passare alla Premier League. Viene infatti acquistato dall’Everton a 20 anni. Dall’Inghilterra passa alla Germania, in una delle migliori officine calcistiche del momento. Trascorre due stagioni al Lipsia, dove colleziona 5 gol e 4 assist in 24 partite. Tornerà di nuovo in Premier League, prima al Fulham e poi al Leicester, in prestito. Con le Foxes, si consacra, arrivando a 8 gol e 5 assist in 42 partite.

ITALIA – In Italia dopo appena venti partite ha già superato ogni suo record di gol segnati, arrivando finalmente in doppia cifra. Il dato è che lo ha fatto giocando in pratica la metà delle partite. C’è infatti tutto un girone di ritorno in cui mettersi in mostra. Un’altra grande occasione sarà proprio contro l’Inter nel match a eliminazione dirette che vale la semifinale di Coppa Italia. Il costo del cartellino? Appena 9 milioni. Lookman è la prova che per fare un buon mercato non servono solo i soldi, ma anche le idee.