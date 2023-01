Marocchi: «Napoli distante troppi punti dall’Inter! Anche con Lukaku…»

Giancarlo Marocchi intervenuto sulle frequenze di “Tutti Convocati” su Radio24 ha espresso la sua opinione riguardo la classifica di Serie A con il Napoli sempre più primo in classifica e l’Inter seconda a 40 punti.

TROPPI PUNTI – Giancarlo Marocchi commenta il secondo posto dell’Inter in classifica sottolineando i tanti punti di distacco con il Napoli primo in classifica: «Secondi in classifica in Serie A mai sotto i 44 punti? Vanno bene i tanti punti di distacco, ma quelli del Napoli cominciano ad essere troppi. E tutti gli stanno dando una mano. Fermo restando che anche dando Mike Maignan al Milan si ritroverebbe 5 punti in più in classifica, all’Inter ridai un po’ di concentrazione e si ritroverebbe 5-6 punti in più e magari con un Romelu Lukaku in più sarebbero 7-8. Il Napoli sarebbe comunque meritamente primo in classifica».