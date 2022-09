Inter, allarme trasferta accentuato dall’Udinese: numeri da rivedere

Quattro trasferte, tre sconfitte e una vittoria al 92′. Questo il bilancio dell’Inter lontana da San Siro in campionato, con dei numeri totalmente da rivedere. Specialmente a livello difensivo, ma non solo.

BILANCIO PESSIMO – La sconfitta per 3-1 contro l’Udinese peggiora ulteriormente il bilancio dell’Inter in trasferta in questo campionato. Un bilancio leggermente salvato dal gol al 95′ di Denzel Dumfries nell’esordio stagionale contro il Lecce che ha fin qui regalato il primo e unico risultato positivo in trasferta ai nerazzurri (togliendo la vittoria per 0-2 contro il Viktoria Plzen, in UEFA Champions League). Tre sconfitte, per l’Inter, che hanno anche visto i nerazzurri subire sempre tre gol. Contro la Lazio (3-1), contro il Milan (3-2) e oggi contro i friulani (3-1). Nove gol subiti in tre gare, a fronte di soli quattro segnati. Numeri totalmente da rivedere perché il problema trasferta c’è e si vede. E non è l’unico di questa squadra.