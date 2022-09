Roma, KO prima dell’Inter! Atalanta di misura tra le polemiche di Mourinho

Crolla in casa la Roma nella sfida di campionato che precede la gara di San Siro contro l’Inter. Allo Stadio Olimpico passa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per 0-1 grazie alla rete di Scalvini. Espulso José Mourinho per proteste.

KO DI MISURA – Basta un gol di Scalvini nel primo tempo all’Atalanta per abbattere la Roma ed espugnare lo Stadio Olimpico. Un tiro piazzato da fuori area, di piatto, che non lascia scampo a Rui Patricio. I giallorossi creano diverse occasioni per pareggiare, senza tuttavia mai riuscirci, specialmente con Tammy Abraham che si divora una clamorosa occasione poco prima dell’intervallo. Nella ripresa furiose proteste di José Mourinho per un rigore non dato a Nicolò Zaniolo (che è il vero autore del fallo, con trattenuta su Okoli): cartellino rosso e assente per la gara contro l’Inter. Nonostante i tentativi nel finale, la Roma alza bandiera bianca. 0-1 e sconfitta.