Gosens, una spinta in più per lo sprint finale. Sarà determinante?

L’Inter prepara la sfida di domenica contro il Torino. I nerazzurri saranno attesi da una sfida molto insidiosa visto l’avversario e soprattutto l’allenatore, Ivan Juric. Le sue squadre sono sempre rognose da affrontare ma i nerazzurri avranno, da qui alla fine, una freccia in più: Robin Gosens.

FRECCIA – Simone Inzaghi ha una freccia in più per il proprio arco. E che freccia. Robin Gosens, tornato a pieno regime, sarà un fattore determinante da qui alla fine. La sua corsa, i suoi inserimenti, i suoi assist e i suoi gol dovranno sicuramente essere importanti per lo sprint finale verso lo scudetto. Il tedesco, già contro il Torino, si candida per una maglia da titolare facendo così rifiatare Ivan Perisic, vero stacanovista di questa stagione. Gosens ha esordito in Serie A contro la Salernitana sfiorando due gol e trovando un assist decisivo per Dzeko. Il tedesco lo sappiamo, è un giocatore di livello mondiale e il suo recupero è importante. Ora starà ad Inzaghi trovare la giusta quadratura in campo. Le varie partite ovviamente daranno chance all’ex Atalanta di mettersi in mostra, non solo dal primo minuto, ma anche a gara in corso. Avere un’arma così permette a Inzaghi di stravolgere le partite anche durante la partita.