Gosens, minutaggio limitato con l’Inter. Quale futuro? I possibili scenari

Robin Gosens continua a non trovare molto spazio nell’Inter di Inzaghi. L’ex Atalanta, a gennaio, potrebbe salutare sul mercato: ecco i possibili scenari

ADDIO? – Robin Gosens non sembra avere spazio nell’Inter di Inzaghi. L’esterno, sbarcato a Milano nel corso della scorsa sessione invernale di mercato, avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Perisic che, in estate, ha lasciato i nerazzurri per ricongiungersi con Conte al Tottenham. Ma le cose sono andate diversamente: complice la crescita esponenziale, e forse inattesa, di Federico Dimarco, lo spazio per l’esterno tedesco si è fatto sempre più sottile, con un minutaggio sempre più striminzito. L’ex Atalanta, infatti, ha raccolto appena due presenze da titolare per un totale di 221 minuti in Champions League e appena 181 in Serie A. Con uno spazio così limitato, è facile supporre che a gennaio il calciatore potrebbe essere “sacrificato” sul mercato.

SCENARI – Allo stato attuale è facile immaginare che il calciatore possa chiedere di lasciare l’Inter. Inzaghi sembra non vederlo e le chance, rispetto all’inizio della stagione, continuano a diminuire. Ecco che quindi, per Gosens, potrebbe riaprirsi la possibilità di andare via: il Bayer Leverkusen, che aveva provato l’assalto all’esterno tedesco negli ultimi giorni del mercato estivo, potrebbe tornare alla carica a gennaio. E l’Inter, a differenza di quanto fatto in estate, alla giusta cifra potrebbe decidere di cedere Gosens. Uno scenario non impossibile e che assume contorni sempre più netti col passare delle settimane a meno, ovviamente, di una clamorosa inversione di tendenza nelle prossime settimane.