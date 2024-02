Frattesi, niente fretta: Inter lo ha bisogno per un particolare periodo

Le condizioni di Davide Frattesi destano qualche preoccupazione, dopo il problema subito nel riscaldamento della gara contro la Juventus. Niente fretta di recuperarlo, rischiando infortuni ben peggiori: l’Inter ha infatti bisogno di lui entro un determinato periodo.

RECUPERO – Parola d’ordine: niente rischi. Per il recupero di Davide Frattesi bisogna evitare di prendersi rischi, specialmente considerando il tipo di problema muscolare che ha riscontrato. Indisponibile per la gara di sabato contro la Roma, l’Inter potrà tenerlo a riposo e concentrarsi per il suo recupero in vista, poi, di un dato periodo. Ovvero quello che coincide con la ripresa della Champions League, quando le rotazioni diventeranno indispensabili, specialmente a centrocampo. Nessuna fretta, dunque. Il piano di recupero per Davide Frattesi va ponderato proprio in ottica degli impegni europei, dove, come durante la fase a gironi, ha dimostrato tutta la sua utilità nelle rotazioni.