Frattesi fondamentale nelle rotazioni: Inzaghi ha il suo quarto uomo

ROTAZIONI NECESSARIE – In una squadracome l’Inter, con gli impegni dell’Inter, è fondamentale poter presentare una squadra competitiva praticamente ogni tre giorni. E in questa stagione una chiave per questo processo sarà Frattesi. Grazie a lui infatti Inzaghi ha quattro centrocampisti di livello da alternare. Una situazione che lo scorso anno è rimasta puramente teorica.

IDEA DALLO SCORSO ANNO – Lo scorso anno infatti una situazione simile avrebbe dovuto crearsi grazie all’arrivo a parametro zero di Mkhitaryan. Che non ha la prospettiva di Frattesi, ma aggiungendosi a Calhanglu, Brozovic e Barella andava a completare un reparto con tre titolari e un’alternativa di livello. Poi però si è infortunato Brozovic, restando ai margini praticamente fino all’ultimo mese di stagione. Lasciando Inzaghi con tre centrocampisti titolari e alternative minori.

UOMO CHIAVE – Brozovic è stato ceduto, ma grazie all’acquisto di Frattesi ora Inzaghi può alternare quattro centrocampisti di alto livello. Quattro potenziali titolari, come dimostrano tutte le storie sentite per i minuti concessi all’ex Sassuolo fino ad ora. Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella sono le certezze, Frattesi il nuovo innesto in rampa di lancio. Il nuovo numero sedici nerazzurro è l’alternativa sia a Barella che a Mkhitaryan, da titolare o a gara in corso. Un elemento fondamentale per gestire le rotazioni a centrocampo.