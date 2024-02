Frattesi arma letale dell’Inter! Il migliore in Serie A in un dato

Davide Frattesi firma il gol del 4-0 che chiude i conti in Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata della Serie A 2023/24. Il centrocampista diventa così il migliore in Italia in un dato.

RUOLI E PESI DIVERSI – Dopo le critiche di inizio stagione, nessuno mette più in discussione il minutaggio limitato di Davide Frattesi con l’Inter. Del resto non potrebbe essere altrimenti con mostri sacri del calibro di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan davanti a sé. Tuttavia, nonostante il numero 16 abbia giocato meno della metà dei minuti di ognuno dei compagni in mediana (1.127′ contro una media di 2.542′ degli altri tre), la sua efficienza raggiunge livelli di massima eccellenza. I numeri, del resto, non mentono.

PERICOLO IN AGGUATO – In Serie A Frattesi ha 637 minuti totali con l’Inter, compresi i dieci di ieri sera contro l’Atalanta. E con quello di ieri sale a 4 gol in questo campionato. Uno ogni 135 minuti. La nona media migliore di tutto il campionato, considerando calciatori con almeno 10 presenze. Una top10 in cui Frattesi è l’unico centrocampista, e dove il compagno Lautaro Martinez è secondo con un gol ogni 85 minuti. Se invece restringiamo il campo solo ai centrocampisti e applicando il filtro di gol ogni 90 minuti, la posizione di Frattesi migliora ancora di più, come si può vedere dalla classifica fornita da FootData:

In questa Serie A nessun centrocampista ha una media gol (ogni 90′) migliore di quella di Frattesi. Che si conferma un’autentica arma a gara in corso a disposizione di Simone Inzaghi. E che con ogni probabilità sarà a disposizione già contro il Genoa (lunedì ore 20.45), nonostante il problema all’adduttore di ieri.