Per Frattesi perfezione dal sapore agrodolce in Inter-Atalanta

Davide Frattesi firma il sesto gol stagionale, che vale il 4-0 finale di Inter-Atalanta. Ma è costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Una nota dolente che mantiene paradossalmente inalterata la perfezione del suo ingresso.

UN VERO PECCATO – L’Inter si gode il 4-0 secco rifilato all’Atalanta nel recupero della ventunesima giornata di Serie A. Una vittoria che cancella l’asterisco in classifica, e che porta a 12 punti il vantaggio della squadra di Simone Inzaghi sulla prima inseguitrice. Tuttavia la capolista non può festeggiare del tutto, perché Inter-Atalanta porta con sé anche una nota dolente. Ossia l’infortunio di Davide Frattesi, che arriva nel modo più beffardo possibile.

PERFEZIONE ROVINATA – In Inter-Atalanta Frattesi parte dalla panchina dopo l’ottima prestazione di Lecce. E subentra all’inossidabile Henrikh Mkhitaryan al 62′, sul punteggio di 3-0. Riuscendo a siglare lui stesso il 4-0 che chiuderà i conti, ancora su assist di Alexis Sanchez. Con uno schema che beffa l’intera difesa atalantina, e che sorprende anche i compagni. Ma l’esultanza per il gol – il quarto di Frattesi in Serie A con l’Inter, il sesto stagionale – si smorza subito, a causa di un fastidio all’adduttore. Che costringe il numero 16 al cambio immediato. Frattesi rimane in campo appena dieci minuti, durante i quali non sbaglia nulla. Dal report ufficiale della Lega Serie A, si legge quanto segue: 7 palloni giocati, 3 passaggi completati (100% di precisione), 1 passaggio chiave, 1 pallone recuperato, 1 tiro in porta, 1 gol. Dieci minuti perfetti, capitalizzati dalla rete a suo modo bellissima che vale il terzo poker consecutivo per l’Inter. Ora non resta che sperare in un esito il meno negativo possibile dagli esami a cui Frattesi si sottoporrà già oggi.