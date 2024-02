Frattesi, gol e infortunio! Prime indiscrezioni dopo Inter-Atalanta

Davide Frattesi oggi non ha giocato titolare in Inter-Atalanta, però è entrato nel secondo tempo trovando anche un gol di testa. Ma dopo è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il problema accusato dopo l’esultanza.

NUOVI AGGIORNAMENTI – Una serata veramente sfortunata per Davide Frattesi. Il centrocampista entrato da una decina di minuti in campo nel secondo tempo, è stato costretto ad abbandonare il campo al 73′ dopo aver segnato il gol del 4-0 che ha di fatto chiuso una partita dominata in lungo e in largo contro l’Atalanta. Le prime analisi sono state confermate anche al termine della partita e ovviamente eventuali esami saranno svolti nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da DAZN, confermato dunque il problema all’adduttore della gamba destra, una contrattura che sarà valutata nei prossimi giorni.