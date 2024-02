Nota tattica di Lecce-Inter: Frattesi spacca la partita

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Lecce-Inter parliamo della partita di Frattesi.

UOMO DECISIVO – Lecce-Inter ha visto il sempre atteso ritorno tra i titolari di Davide Frattesi. E l’ex Sassuolo stavolta è riuscito a fare la differenza. Spaccando in due una partita che era in grande equilibrio, coi padroni di casa anche in fiducia. Il centrocampista invece ha scritto la parola fine, portando il risultato da 0-1 a 0-3. Con un gol e un assist.

MOVIMENTO CENTRALE – Frattesi come detto è partito titolare, rimanendo in campo per 78 minuti. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Partito come al solito dal ruolo di interno destro, il numero 16 si è dimostrato cresciuto nell’interpretazione del ruolo, facendosi sì vedere in fase offensiva in quella che è la sua specialità, ma dando anche copertura e presenza in impostazione. Pur in una formazione ampiamente rimaneggiata, quindi con poca intesa. Sia senza palla che palla al piede la base del suo lavoro è stata la corsa. L’ex Sassuolo chiude come quinto per km percorsi con 9,956. Ma sono soprattutto due gli scatti che ci interessano.

CHIUDERE LA PARTITA – Frattesi ha spaccato la partita nei primi minuti del secondo tempo. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da WhoScored:

In totale sono 43, a conferma della sua tendenza a giocare più senza palla che nel palleggio, con 33 passaggi realizzati al 73%. 11 i passaggi realizzati in avanti, con anche 2 cross, 3 lanci lunghi, un passaggio chiave, una grossa occasione creata e un assist. Ma arriviamo alle giocate che spaccano la partita. Il suo unico tiro è stato quello del 2-0, arrivato praticamente da dentro la porta con una grande lettura da prima punta. L’assist per Lautaro Martinez invece è arrivato da una corsa in campo aperto, anche qui con una lettura da giocatore offensivo dopo che Sanchez aveva allargato la difesa. Come chiudere la partita in pochi minuti, massimizzando la propria utilità.