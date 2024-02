Inter, andamento dei prestiti: Satriano assist Champions, Vanheusden senza pace

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. In Francia Martin Satriano firma un assist decisivo per la classifica del Brest. Mentre Zinho Vanheusden è alle prese con i soliti problemi.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend dal gusto agrodolce per i giocatori dell’Inter in prestito. Il più contento di tutti è sicuramente Martin Satriano. Che parte titolare col Brest, e firma un assist nel 3-0 esterno in casa del Strasburgo. I bretoni volano così al secondo posto in Ligue 1. Sorride anche il Marsiglia di Joaquin Correa, che schianta il Montpellier per 4-1. In Serie A si rivede Gaetano Oristanio, che subentra in Cagliari-Napoli partecipando all’assedio finale che porta all’1-1. Mentre in Serie B si vedono un sacco di derby tra giocatori di proprietà Inter. Tra il Cosenza di Alessandro Fontanarosa e la Sampdoria di Filip Stankovic la spuntano i secondi; Sebastiano Esposito rimane fermo ai box per problemi muscolari. Nessuna rete invece tra Ternana e Lecco: nei padroni di casa ennesima prestazione dal 1′ per Franco Carboni, solo scampoli invece per Eddie Salcedo tra gli ospiti. Infine, ennesima beffa per Zinho Vanheusden. Di rientro da un infortunio dopo un mese, il capitano dello Standard Liegi è costretto ad abbandonare il match con l’Union Saint-Gilloise all’intervallo per un altro problema fisico.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Cagliari-Napoli 1-1: in panchina, subentra al 76′

VALENTIN CARBONI (C) – Salernitana-Monza 0-2: titolare, sostituito all’82’

FILIP STANKOVIC (P) – Cosenza-Sampdoria 1-2: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Cosenza-Sampdoria 1-2: indisponibile per infortunio

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Modena-Spezia 0-0: in panchina, subentra al 77′

EDDIE SALCEDO (A) – Ternana-Lecco 0-0: in panchina, subentra all’82’

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Sampdoria 1-2: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

FRANCO CARBONI (D) – Ternana-Lecco 0-0: titolare, sostituito all’86’

JAN ZUBEREK (A) – Ternana-Lecco 0-0: non convocato

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Manchester City 0-1: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Real Madrid-Siviglia 1-0: indisponibile per infortunio

JOAQUIN CORREA (A) – Marsiglia-Montpellier 4-1: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Strasburgo-Brest 0-2: titolare, sostituito all’84’, 1 assist

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Union Saint-Gilloise-Standard Liegi 2-1: titolare, sostituito all’intervallo

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Losanna 1-0: assente per squalifica

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-Slavia 1-1: in panchina, subentra al 63′, 1 ammonizione