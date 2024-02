Asllani prova di maturità in Inter-Atalanta: spicca un dato che completa

Kristjan Asllani sostituisce egregiamente Hakan Calhanoglu anche in Inter-Atalanta (4-0). E stupisce soprattutto in una fase di gioco.

SENZA PAURA – Inter-Atalanta di ieri (qui gli highlights) era la vera prova di maturità per Kristjan Asllani. Che in passato aveva già sostituito Hakan Calhanoglu, con la chicca dell’assist per Lautaro Martinez a Lecce domenica scorsa. Ma la sfida di ieri era il vero banco di prova, visti il peso psicologico della partita e le qualità dell’avversaria. E il giovane albanese ha risposto alla grandissima in cabina di regia. Contribuendo allo sviluppo della manovra e alla circolazione del pallone in modo quasi perfetto (97% di precisione nei passaggi secondo il report ufficiale della Lega Serie A). Tuttavia è un altro il dato della sua prestazione che sorprende di più.

IN TRINCEA – Sulle proprietà di calcio di Asllani nessuno aveva dubbi. A partire dal suo allenatore Simone Inzaghi che ha posto il veto su un eventuale addio la scorsa estate. L’unica criticità è il margine di crescita che il classe 2002 avrà ancora davanti a sé, e la velocità con cui colmerà questo gap. Tuttavia il talento nerazzurro è un giocatore fino a ieri considerato di proiezione quasi esclusivamente offensiva. Eppure Asllani stesso ha smentito questa cosa. Calandosi nei panni del regista in tutto e per tutto contro l’Atalanta. Tanto che, come emerge dal report ufficiale della Lega Serie A, è il giocatore con più recuperi (9) tra quelli in campo. Senza tuttavia commettere mai fallo. Numeri che certificano la bontà del percorso di Asllani all’ombra del mentore Calhanoglu.