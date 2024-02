Saelemaekers e l’infortunio, gli aggiornamenti a -9 da Bologna-Inter

L’ex Milan Saelemaekers ieri ha accusato un infortunio e non manca molto a Bologna-Inter: nove giorni alla partita della ventottesima giornata di Serie A, sabato 9 alle 18 al Dall’Ara. Dalla seduta odierna dei rossoblù arrivano aggiornamenti.

IN CAMPO – Per Alexis Saelemaekers non solo rientra l’allarme in vista di Bologna-Inter, ma anche per l’Atalanta domenica alle 18. Dopo quanto era emerso ieri, con la notizia di un infortunio, il centrocampista in prestito dal Milan oggi ha svolto regolarmente la seduta mattutina a Casteldebole agli ordini di Thiago Motta. Saelemaekers è quindi da considerarsi già recuperato per la prossima partita, scontro diretto Champions League.