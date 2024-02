Bilancio Inter, il dato complessivo sui ricavi è positivo! Il confronto

L’Inter, tramite il documento pubblicato quest’oggi, evidenzia anche dei dati in miglioramento a livello di bilancio. Riguarda i ricavi complessivi.

IN CRESCITA – Oltre ai ricavi per le sponsorizzazioni, con un primo sguardo al 2024-2025, l’Inter certifica anche quelli già definiti nella stagione in corso. Nel primo semestre, chiuso il 31 dicembre 2023, i ricavi complessivi sono cresciuti a 164 milioni: un netto miglioramento rispetto a un anno prima, quando si era completato il 2022 a quota 133,6 (aumento del +22,7%). Nello specifico, sono cresciuti di 14 milioni i ricavi da sponsor (da 23,2 milioni a 37,2 milioni, +60,6%). Questo per il nuovo contratto di sponsorizzazione con Paramount+, l’accordo con eBay come sponsor di maglia, il rinnovo con Nike come sponsor tecnico e altre sponsorizzazioni. In più, c’è un aumento di 13,6 milioni (da 109,9 milioni nel 2022 a 126,7 milioni nel 2023, +30,7% nei ricavi UEFA. Infine, l’aumento conclusivo è di 3 milioni (+4,9%) sui ricavi dalla Serie A. A riportarlo è il documento di Inter Media and Communication.