Diritti TV Inter, soldi in arrivo: la variazione in base al piazzamento

I diritti TV per l’Inter potranno fruttare una buona cifra in caso di vittoria della Serie A. Lo evidenzia il documento relativo a Inter Media and Communication, uscito oggi.

I DATI – Se l’Inter riuscirà a concludere la Serie A al primo posto, vincendo il campionato, si porterà a casa una quota di diritti TV pari a circa cento milioni di euro. Il minimo garantito è settantotto milioni, ma ora l’obiettivo è arrivare a prendere il massimo possibile vista la posizione di classifica. In aggiunta, il documento di Inter Media and Communication segnala come siano già ufficiali ulteriori due milioni di euro per la vittoria in Supercoppa Italiana e l’uscita agli ottavi di finale di Coppa Italia.