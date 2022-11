Francia-Danimarca, Deschamps e il jolly di lusso Thuram: Inter spettatrice

La Francia scende in campo alle 17.00 contro la Danimarca con un incrocio molto particolare tra un ex Inter, Eriksen e un obiettivo di mercato del club nerazzurro, ovvero Thuram (vedi articolo). Il Commissario Tecnico francese, Deschamps, punta ancora su Giroud dal 1′ ma il figlio d’arte è pronto a subentrare

INCROCIO PARTICOLARE – La Francia di Didier Deschamps, dopo la vittoria contro l’Australia, affronta alle 17 la Danimarca nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali in Qatar. Tanti incroci affascinanti, tra i quali uno molto particolare che in qualche modo interessa l’Inter, ovvero un ex nerazzurro da una parte, Christian Eriksen e dall’altra un dichiarato obiettivo di mercato interista, ovvero Marcus Thuram.

RINCALZO DI LUSSO – Il Commissario Tecnico francese punta ancora su Olivier Giroud dal 1′ ma con la possibilità di far entrare in corsa un talento come Thuram che potrà così mettersi ulteriormente in mostra. Per quanto riguarda l’ex Inter Eriksen, invece, nessun dubbio sulla sua titolarità: presente come sempre dal 1′ in mezzo al campo con la sua numero 10.