Lautaro Martinez è atteso da una sfida da dentro o fuori già alla seconda giornata di questo suo primo Mondiale. Certamente una prova tosta contro il Messico, avversario sempre ostico e peraltro allenato da un argentino, l’ex CT albiceleste Gerardo “El Tata” Martino. L’attesa e la pressione sono altissime ma è in queste partite che bisogna venir fuori. Il Toro dell’Inter sarà all’altezza?

DENTRO O FUORI – Lautaro Martinez sta affrontando il suo primo Mondiale e certamente stasera, nella sfida che metterà l’Argentina di fronte al Messico, dovrà mettere in campo tutto ciò che ha per dimostrare di meritare questa chance. E siamo certi che lo farà perché l’indole del numero 10 dell’Inter è sempre quella, anche quando magari la prestazione non è al massimo. Ciò che spesso invece viene un po’ rimproverato a Lautaro è la tendenza a farsi vedere poco nei match che contano, anche se il suo percorso in Champions League con l’Inter finora ha detto tutto il contrario. Grandi gol in sfide di cartello e prestazioni da leader. Anche in Serie A il suo score non è per nulla deludente con reti importanti nei derby con il Milan o contro il Napoli. Per non parlare del trionfo in Copa America dove è stato spesso protagonista.

Lautaro Martinez e quell’etichetta dura da scrollare: Argentina-Messico è la sua occasione

Le etichette comunque esistono da sempre e se esistono significa che bisogna sempre fare di più per togliere ogni dubbio. Anzi, per Lautaro può rappresentare un’ulteriore motivazione. Le motivazioni in ogni caso non mancheranno: Argentina-Messico è quasi una finale, un dentro o fuori che può segnare in maniera indelebile le sorti della Seleccion di Lionel Scaloni. Perdere sarebbe quasi una “tragedia” sportiva per un popolo come quello argentino, che vive il calcio in maniera viscerale. Servirà tutto il meglio di Lautaro Martinez e compagni per fare scacco matto.