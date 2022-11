Polonia vincente sull’Arabia Saudita: Serie A protagonista! Una prima volta

Termina 2-0 la gara tra Polonia e Arabia Saudita, con la Serie A protagonista. Il gol che apre le marcature arriva infatti dai piedi del giocatore del Napoli Piotr Zielinski, con Szceszny che para anche un rigore. Da segnalare anche il primo gol in assoluto ai Mondiali di Robert Lewandowski.

VITTORIA IMPORTANTE – Crolla l’Arabia Saudita contro la Polonia, dopo la clamorosa vittoria nella prima giornata contro l’Argentina. Tante le emozioni nella gara di oggi iniziata alle 14 italiane, con il gol del vantaggio nel primo tempo che arriva grazie a un tiro nell’area piccola di Piotr Zielinski. Pochi minuti dopo per i sauditi arriva la grande occasione di pareggiare: calcio di rigore (piuttosto generoso) che però Szczesny para prontamente, impedendo il pari con un altro intervento miracoloso sul rimpallo. Nella ripresa l’Arabia Saudita si vede ancora negare il gol in più occasioni da Szczesny, mentre la Polonia colpisce una traversa e un palo. Ma nel finale ci pensa Robert Lewandowski a trovare il gol che chiude definitivamente i giochi con il suo primo centro in assoluto ai Mondiali.