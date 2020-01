Esposito oro Inter, incontro per il rinnovo: Conte lo stima, futuro da blindare

Condividi questo articolo

Esposito sta dando un ottimo contributo in prima squadra all’Inter. Il giovane talento si è messo in mostra con un gol e ottimi ingressi, attirando la stima di Antonio Conte. I nerazzurri si stanno impegnando per rinnovare il contratto dell’attaccante, come riportato nelle scorse ore: di seguito le ultime novità da “Tuttomercatoweb”

UN TALENTO DA BLINDARE – Il talento di Sebastiano Esposito è ormai sotto gli occhi di tutti. L’attaccante è in scadenza nel 2022, ma l’Inter ha intenzione di blindarlo con il rinnovo di contratto. Nel pomeriggio di oggi è andato in scena un incontro in sede con l’agente Augusto Carpeggiani. La società nerazzurra vuole tutelarsi e puntare forte sul gioiello che sta crescendo sotto l’ala di Conte. Vedremo se ci saranno novità ufficiali nelle prossime settimane.

NELLE GRAZIE DELL’ALLENATORE – Il futuro di Esposito, quindi, sembra sempre più legato all’Inter. Fin da quest’estate, Conte ha valutato e apprezzato l’attaccante senza pregiudizi. Il gioiello sembra essersi adeguato al meglio ai suoi schemi sotto il profilo tattico, ma anche mentale. La sintonia sembra totale e non solo con il tecnico: vedi rapporto con Lukaku. Il diamante cresce e si sta sgrezzando, l’Inter è pronta a blindarlo.