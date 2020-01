Esposito, agente in sede Inter. Rinnovo in arrivo:...

Esposito, agente in sede Inter. Rinnovo in arrivo: i tempi – Sky

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito è una delle rivelazioni positive di questa Inter. Il talento nerazzurro compirà 18 solo a luglio. Ecco le ultime sul suo futuro secondo quanto riportato da Fabrizio Romano di “Sky Sport”

RINNOVO IN ARRIVO – «Oggi nella sede dell’Inter si è visto l’agente di Sebastiano Esposito. I nerazzurri hanno un progetto preciso per il futuro di questo giovane attaccante. Oggi c’è stato un confronto per preparare il rinnovo di contratto. Nell’ultima estate ha firmato per 3 anni data la minore età, ma il 2 luglio 2020 diventerà maggiorenne e quindi potrà firmare un contratto da professionista. Si sta preparando il tutto». Queste le parole di Fabrizio Romano a “Sky Sport 24” in collegamenento dalla sede dell’Inter.