Dzeko, stessa storia con la Bosnia. Assente ingiustificato per l’Inter

Proprio Edin Dzeko è l’assente ingiustificato per l’Inter nel 2023. Il giocatore nerazzurro ha inciso poche volte e confermato il trend negativo anche con la Bosnia, uscendone senza gol e con tanta delusione.

DELUSIONE – Con Edin Dzeko si parla di rinnovo (vedi articolo), ma si ha la certezza che l’attaccante meriti ancora la maglia dell’Inter? Il rendimento in stagione non convince affatto, per lo meno quello del 2023. Due gol soli da gennaio, tra cui uno in Supercoppa Italiana contro il Milan. Con la Bosnia il giocatore ha confermato il trend negativo, segnando zero volte e soffrendo anche un piccolo infortunio. La forma fisica dell’ex Roma non è delle migliori, ma anche l’atteggiamento fa riflettere. La concorrenza con Romelu Lukaku sembra averlo turbato, dal ritorno del belga sono arrivate le maggiori difficoltà nella sua esperienza con l’Inter. Il suo compagno di squadra ha già segnato quattro gol con il Belgio, Simone Inzaghi seguirà i segnali arrivati in questi ultimi giorni? La probabilità è molto alta, Dzeko non garantisce sicurezze e non ha cambiato la storia recente in nazionale.