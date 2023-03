Il Belgio supera la Germania, Lukaku e De Bruyne trascinatori

Il Belgio ha vinto l’amichevole internazionale contro la Germania, il risultato finale è stato di 3-2. Decisivo per la squadra del commissario tecnico Domenico Tedesco è stato ancora Romelu Lukaku, a segno nel primo tempo.

VITTORIA – Succede tutto, o quasi, nei primi quarantacinque minuti nella sfida amichevole tra Germania e Belgio. La squadra del commissario tecnico Domenico Tedesco vince per 3-2. Il Belgio segna dopo appena 6 minuti con Ferreira Carrasco su assist di Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City è particolarmente ispirato, infatti al 9′ serve Romelu Lukaku, che solo davanti al portiere deposita di sinistro alle spalle del portiere. L’attaccante dell’Inter conferma l’ottimo stato di forma e colpisce anche una traversa con un colpo di testa. Al minuto 44 lo stesso ha commesso un fallo di mano in area di rigore, permettendo alla Germania di accorciare con Niclas Fullkrug. Al 68′ Lukaku è uscito per Charles De Ketelaere, dopo 10 minuti Kevin De Bruyne ha chiuso il match con il gol del 3-1. Lo spettacolo non finisce, perché Serge Gnabry riapre ancora la partita con una rete al minuto 87 su assist di Kevin Schade.