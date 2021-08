Dzeko entra in lista all’ultima occasione: la classifica marcatori estiva dell’Inter

Dzeko si è presentato all’Inter andando subito in gol alla prima partita, che (almeno per il momento…) coincide con l’ultima del pre-campionato nerazzurro. La squadra di Inzaghi ha mandato in rete 16 diversi giocatori in questa estate. Ecco la classifica marcatori completa

DZEKO IN CODA – L’Inter di Simone Inzaghi chiude il suo pre-campionato mettendo a segno la bellezza di 41 gol. Di questi, 13 nelle quattro amichevoli estive organizzate contro Lugano (2), Crotone (6), Parma (2) e Dinamo Kiev (3). Gli altri 28 sono arrivati nei più modesti “allenamenti congiunti” contro Sarnico (16), Pro Vercelli (4) e Pergolettese (8). Si conferma bomber estivo Martin Satriano, autore di ben 9 dei 41 gol. Praticamente quasi il 22% delle reti estive nerazzurre portano la firma dell’attaccante uruguayano classe 2001. Nell’elenco entra in tempo Edin Dzeko, che al debutto segna il suo primo – e finora unico – gol con la maglia dell’Inter. Per il momento Inter-Dinamo Kiev (vedi video degli highlights) risulta essere l’ultimo impegno estivo di questo pre-campionato. Di seguito la classifica marcatori completa e aggiornata (tra parentesi i gol messi a segno negli allenamenti congiunti, ndr).

Inter estiva, tutti i marcatori: da Satriano a Dzeko

9 GOL – Martin Satriano (7)

6 GOL – Andrea Pinamonti (5)

4 GOL – Samuele Mulattieri (4 – ora in prestito al Crotone, ndr)

3 GOL – Marcelo Brozovic (1)

2 GOL – Stefano Sensi, Hakan Calhanoglu (1), Danilo D’Ambrosio (1), Federico Dimarco (1), Matteo Darmian (2), Roberto Gagliardini (2) e Francesco Nunziatini (2).

UN GOL – Nicolò Barella, Edin Dzeko, Matias Vecino, Facundo Colidio (1) e Andrea Ranocchia (1).