Dzeko si prende l’Inter e punta al debutto: tre gol nella gara inaugurale – CdS

Dzeko, amore a prima vista quello con l’Inter, con tanto di gol al “debutto” in amichevole contro la Dynamo Kiev e senza di fatto nemmeno un allenamento. Ora il bosniaco punta alla prima gara inaugurale

AL DEBUTTO – Dzeko si è preso l’Inter e punta al debutto in Serie A con la maglia nerazzurra: si parte sabato pomeriggio, a San Siro, contro il Genoa. Il bosniaco sarà in campo con la sua maglia numero 9, anche se reduce ancora da pochi allenamento, dovrà cercare di entrare quanto prima nei meccanismi tattici di Simone Inzaghi. Secondo il “Corriere dello Sport” l’attaccante non impiegherà comunque molto, vista la sua intelligenza calcistica fuori dal comune. Dzeko ha già segnato tre volte nella gara inaugurale, una di queste proprio al Genoa nella stagione 2019-2020, nel 3-3 finale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.