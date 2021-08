Vlahovic, niente Inter. Fiorentina-Atletico Madrid accordo da 70 milioni – CdS

Vlahovic, l’Atletico Madrid aumenta l’offerta a settanta milioni (bonus compresi) per assicurarsi l’attaccante e soddisfare le richieste della Fiorentina. Secondo il “Corriere dello Sport” ora la decisione finale passa da Rocco Commisso.

IN SPAGNA – Vlahovic ai saluti? L’Atletico Madrid supera la concorrenza anche del Tottenham e trova l’accordo con la Fiorentina. Proprio i viola nelle ultime settimane erano impegnati a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto con l’attaccante serbo portandolo dal 2023 al 2026 con stipendio da 3 milioni più bonus e una clausola da circa 70 milioni. L’offerta del club spagnolo dovrebbe essere proprio di 70 milioni bonus compresi, ecco perché ora la decisione finale passa da Rocco Commisso. L’Atletico Madrid dal canto suo si è fatto sotto in maniera prepotente superando la concorrenza: il Tottenham è rimasto sempre più defilato, mentre l’Inter si è tirata fuori del tutto abbastanza in fretta appena le cifre ipotizzate per l’acquisto hanno superato i 50 milioni. A quel punto l’interesse dell’Arsenal (come per Lautaro Martinez), e l’offerta irrinunciabile dell’Atletico Madrid.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini