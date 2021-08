VIDEO – Inter-Dinamo Kiev 3-0, gol e highlights della partita amichevole

Inter-Dinamo Kiev 3-0 è stata la quarta amichevole della squadra di Inzaghi nel precampionato: ecco il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium di Monza.



DOMINATO – Inter-Dinamo Kiev 3-0 nella quarta amichevole precampionato. L’Inter si prepara all’esordio ufficiale con un bel tris e dando il benvenuto a uno dei nuovi. Contro la Dinamo Kiev, più avanti nella preparazione, è un match a senso unico e a sorpresa comincia titolare Edin Dzeko. Dopo due occasioni grosse in avvio al 13′ la sblocca un’azione splendida: colpo di tacco proprio di Dzeko, poi di Stefano Sensi e sinistro piazzato di Nicolò Barella, che l’aveva aperta a sua volta di tacco. Dzeko ha la chance per raddoppiare subito dopo la mezz’ora, ma manda alto. Due minuti dopo (34′) si rifà, complice un errore del portiere Georgiy Bushchan che esce in ritardo e si fa anticipare dal bosniaco, il quale deposita in rete a porta vuota per il primo gol in nerazzurro. Segna senza nemmeno essere stato ancora ufficializzato, con l’annuncio arrivato nel dopogara. A inizio ripresa Hakan Calhanoglu si vede negato il tris, con un destro salvato sulla linea. Il 3-0 è solo rimandato al 60′, lo fa Stefano Sensi dopo un primo tiro ribattuto. Nel finale colpisce la traversa Andrea Pinamonti con una conclusione potente. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Dinamo Kiev dal canale ufficiale YouTube della società.