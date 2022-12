Dzeko, da quarto in attacco a unica certezza: l’Inter si aggrappa a lui

Edin Dzeko è la bocca di fuoco principale dell’Inter di Simone Inzaghi. Il bosniaco sta facendo più di quanto ci si aspettasse, assumendo un ruolo in attacco che non avrebbe dovuto avere. L’Inter, però, si aggrappa a lui

PRIMO ATTACCANTE – Edin Dzeko ancora una volta ha aiutato l’Inter a uscire da un periodo buio. La cosa più interessante è che quest’anno il cigno di Sarajevo avrebbe dovuto accomodarsi in panchina molto più spesso, dato il ritorno di Romelu Lukaku. Invece, complici l’infortunio del belga e il periodo di no di Joaquin Correa, l’ex giocatore della Roma ha calcato il campo più di quanto previsto. In più, il 9 nerazzurro è l’attuale capocannoniere della rosa con ben 9 gol. Nelle amichevoli contro Gizra United e Salisburgo non è andato in gol, ma ha comunque contribuito allo sviluppo della manovra offensiva. Tra l’altro, Dzeko era l’unico attaccante di ruolo a disposizione di Simone Inzaghi nel ritiro di Malta. E probabilmente il bosniaco sarà titolare anche contro il Napoli il 4 gennaio, salvo ribaltamenti di scena. Con Lukaku e Correa che si apprestano a recuperare la miglior forma fisica e Lautaro Martinez ancora impegnato in Qatar, toccherà ancora al classe ’86 prendere per mano l’attacco nerazzurro, alla ricerca di una vittoria che sarebbe importantissima per le ambizioni Scudetto dei nerazzurri.