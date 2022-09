Dybala e le sliding doors: Inter-Roma tra ciò che è e che poteva essere

Inter-Roma per Paulo Dybala sarà a tutti gli effetti la classica partita da sliding doors. Ma anche per i nerazzurri. Una sfida tra ciò che è effettivamente il presente e ciò che avrebbe potuto essere se fosse approdato alla corte di Simone Inzaghi.

SLIDING DOORS – Inter-Roma è una partita speciale per Paulo Dybala, che in estate è stato veramente a un passo dal vestire il nerazzurro. Prima di rompere lo stallo imposto dalla società meneghina e accettare la corte dei giallorossi, grazie anche e soprattutto a José Mourinho. Sabato per lui sarà un vero e proprio incontro tra quello che ufficialmente è il suo presente e quello che avrebbe potuto essere. Fermo restando che l’argentino sia al massimo della condizione. Già, perché Paulo Dybala rientra dall’Argentina senza neanche un minuto giocato dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori contro l’Atalanta (vedi articolo). Parlando di sliding doors, anche Romelu Lukaku – che ha di fatto “bloccato” l’arrivo dell’ex Juventus a Milano – non ci sarà per un problema muscolare. Come detto, Inter-Roma sarà a tutti gli effetti una sfida davvero non banale…